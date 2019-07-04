Öztrak: Devletin her bir çiftçi ailesine 30 bin lira borcu var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tarıma verilen destek konusunda çifçilerin mağdur edildiğini belirterek, "En son baktığımda, bu ödenemeyen destekler nedeniyle devletin, her bir çiftçi ailesine ortalama olarak 30 bin lira borcu var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Orhan Sarıbal, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) ziyaret etti. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Öztrak, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, tekrardan genel başkan seçilmesi dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öztrak, “Biz, zaman zaman vatandaşta anketler yapıyoruz. Üretim ne demek? diye sorduğumuzda, bize diyorlar ki ‘toprak ve tarım demek.’ Ben sizin ambleminiz üzerinde yazan şu 3 kelimeyi de her zaman tekrarlarım, ‘vatan, hürriyet ve ekmek’ tarım bu. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli meselesi tarım. Türkiye’de son 20 yılda 2 Trakya büyüklüğündeki arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir husustur” ifadelerini kullandı.