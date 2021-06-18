Öztrak: “Erdoğan Mehmetçiğimize Afganistan’da Nöbet Yazdırdı’’

Konuşmasına İzmir’deki HDP binasına yönelik yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Öztrak, “Menfur saldırıyı ve işlenen alçakça cinayeti lanetliyorum. Meclis’te grubu bulunan bir siyasi partinin il başkanlığında gencecik masum bir insan yaşamını yitirdi. Son 3 yıldır siyasi yaşamımızda kutuplaşma ve gerginlik artıyor. Tehdit dili toplumsal barışa ve özgürlüklerimize kastediyor. Devlet krizi ağırlaşıyor. Karanlık eller bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi odaklara fiili saldırılarını artırdılar. Defalarca söyledim demokrasilerde özgürlüğün bedeli sürekli ihtiyatlı olmaktır. Biz bu kirli senaryoları daha önce de gördük’’ diye konuştu.

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden Türkiye’nin zararlı çıktığına savunan Öztrak, “Ekonomide sıkışan, hini hacette kullanılacak ihtiyat akçelerini tüketen, rezervleri çökerten Erdoğan, şimdi koltuğunu koruyabilmek için, Türkiye’mizin ulusal hak ve menfaatlerini gözden çıkarıyor. Erdoğan ABD Başkanı ile o çok istediği yüz yüze görüşmeyi sonunda yaptı. Peki, bu görüşmeden biz ne aldık? Kim karlı çıktı? F-35’ten çıkarmışlardı geri alamadık. Peki, F-35 uçakları için verdiğimiz 1,5 milyar doları geri alabildik mi? ABD Kongresi yaptırımlarını kaldırabildik mi? S-400 meselesi çözüldü mü? O da hayır. Bu füzeleri kullanabiliyor muyuz? Hayır. Tüm bu sorunlar masada duruyor. Peki, Erdoğan Brüksel’de ne yaptı? Mehmetçiğimize Afganistan’da nöbet yazdırdı. Bunu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan öğrendik’’ ifadelerini kullandı.

“Biden, Erdoğan’ın mal varlığını gündeme getirmediği için toplantı iyi geçti’’

“Erdoğan’ın ‘şahsım’ hükümeti Türkiye’nin en haklı davalarını bile savunamıyor’’ diyen CHP Sözcüsü Öztrak, “Türk askerlerinin canı, Amerikan senaryolarında rol kapmak için ileri sürülecek kadar ucuz mu? İçimizi acıtan olaylar bununla sınırlı değil. Erdoğan her seferinde içeride atar yapıp dışarıda ayar yiyor. Aynı şey Brüksel’de de oldu. Brüksel’e giderken, ‘24 Nisan’ı gündeme getirmeden geçmek mümkün değil’ dedi. Brüksel’de gazeteciler ecdadımıza ‘soykırımcı’ diyen ABD başkanıyla görüşmede ‘Bundan duyulan rahatsızlık anlatıldı mı?’ diye sorduğunda, bir de gülerek, ‘Hamdolsun 24 Nisan hiç gündeme gelmedi’ deyiverdi. Bir yandaş yazar da toplantıda Biden’ın bizim heyeti mest ettiğini o nedenle bu konunun gündeme gelmediğini söylüyor. Anlaşılan Biden, Erdoğan’ın mal varlığını gündeme getirmedi. Bu nedenle de toplantı bu kadar iyi geçti. Erdoğan ‘şahsım’ hükümeti Türkiye’nin en haklı, en meşru davalarını bile savunamıyor’’ şeklinde konuştu.

