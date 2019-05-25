Öztrak: İmamların sandık kurullarında görevlendirilmesine itirazımız olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) imamları sandık kurullarında görevlendireceği iddiası ile ilgili olarak, "Bu konu YSK'ya sorulmuş ve YSK da buna sanıyorum olumlu cevap vermiş. İmamlar da 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarıdır, dolayısıyla bizim buna herhangi bir itirazımız olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Öztrak, bir yanda derin bir ekonomik kriz, diğer yanda jeostratejik risklerin olduğunu söyledi. Bu kriz ve risklere çözüm bulması gereken iktidarın, mevcut risklere bir de siyasi riskleri eklediğini savunan Öztrak, "31 Mart'tan sonra iktidar sandıkla geldiği İstanbul'dan sandıkla gitmeyi içine bir türlü sindiremedi" dedi.

'BİRTAKIM KORSAN İFADELERLE KARŞILAŞTIK'

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili, " Gerekçesiz bir kararla 1950’den bu yana oluşan tüm seçim hukuku ve içtihatlar çöpe atıldı. Daha önce 6 Mayıs’ta açıklanan kısa kararda seçimin iptal gerekçesi sandık kurullarında memur üyelerinin eksikliğiydi. Biz de gerekçeli kararda bu memur üyelerin ve memur başkanların eksikliğinin seçim sonuçlarını nasıl etkilediği konusunda delillerin yer almasını bekliyorduk. Ama bunun yerine kısa kararda sözü bile geçmeyen birtakım korsan ifadelerle gerekçeli kararda karşılaştık" diye konuştu.