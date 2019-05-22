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Öztrak: Milletin iradesi cezalandırılmıştır

22.05.2019 21:30 | Son Güncelleme

CHP sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın gerekçeli kararıyla, "milletin iradesinin cezalandırıldığını" söyledi.

Öztrak, kararda oyların çalınmasıyla ilgili hiçbir ifadenin yer almadığına dikkat çekti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararını açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak söz konusu kararla, "Millet iradesinin cezalandırıldığını ve gasp edildiğini" söyledi. "31 Martta milletin dediği değil YSK’nın ve iktidarın dediği olmuştur" diyen Öztrak, "Bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunun faili de maalesef saraydır" şeklinde konuştu. Öztrak, "Ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür" dedi.

CHP parti sözcüsü "YSK'nın gerekçeli kararının hiçbir yerinde çalma çırpma gibi tek bir kelime yer almamıştır. Bu çalma çırpma iddiasında bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne söyleyeceklerdir? Hiç mi mahcup olmayacaklardır" diye konuştu.

"Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır"

Karar şerh koyan dört hakimden YSK başkanı Sadi Güven‘in açıklamasına dikkat çeken Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecekler? Nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar? Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır" dedi.

"Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu‘nun 16 milyon İstanbullunun başkanı olduğunu ortaya koymuştur" diyen Öztrak açıklamasını "23 Haziran‘da İstanbullarının Türk demokrasisine altın harflerle geçecek bir ders vereceklerini ve YSK başkanının 'seçim sonucuna etki edecek hiçbir şey yoktur' demesine rağmen iptal edilen ve İmamoğlu‘nun mazbatasını elinden almaya kalkan bu karara cevabı milletimizin en iyi şekilde vereceklerine ve İstanbulluların 23 Haziran’da bu mazbatayı tekrar sahibine iade edeceklerini biliyorum" sözleriyle bitirdi.

DW / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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