Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Artık seçimler bitmiştir, ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugünden itibaren herkes işine bakmalıdır. Seçim gündeminin gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İstanbul halkının 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

'BUGÜNDEN İTİBAREN HERKES İŞİNE BAKMALIDIR'

Bu seçimin kazananın İstanbulluların vicdanı olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Artık seçimler bitmiştir, ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugünden itibaren herkes işine bakmalıdır. Seçim gündeminin gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır. Burada en büyük görev milletin bir sene önce iş başına getirdiği yönetime düşmektedir. Yönetim ülkemizin çözüm bekleyen acil sorunlarına derhal odaklanmalıdır. Seçilmiş belediye başkanlarımızda seçildikleri kentlerde hizmet seferine bir an önce başlayacaktır. 25 yıldır AK Partili belediye başkanlarının kullandığı yetkiler bakanlık genelgeleriyle bizim başkanlarımızın elinden alınmamalıdır. Bugüne kadar, 'genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik' diye övünenler bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne genelge engelleri çıkarmamalıdırlar."

'ZAMLARLA ÇAYA ATILAN ŞEKERİN BİLE TADI KAÇMIŞTIR'

Öztrak, seçimin sona ermesiyle birlikte zamların yağmur gibi yağmaya başladığını belirterek, "Dün motorine 22 kuruş zam, çaya yüzde 15 zam, şekere yüzde 16 zam gelmiştir. Seçim meydanlarında milletin kafasına 'keyif çayı' denilerek atılan paketler şimdi zamlarla millette ne keyif bırakmıştır ne de ağızlarda tat bırakmıştır. Zamlarla çaya atılan şekerin bile tadı kaçmıştır. Milletimiz pazarda, manavda, markette, mutfakta gerçek enflasyonun ne olduğunu görmektedir" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de grup toplantısında yaptığı, 'İstanbul ehline emanet edilmemiştir' sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"İstanbul'da milli irade kararını vermiştir. Millet, 'İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu eliyle yürütülecek' demiştir. Sayın Bahçeli’nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir. Kimse kusura bakmasın, milletin iradesini beğenmeyenlerin, milletin iradesini elinin tersiyle bir kenara itmeye çalışanların ne hale geldikleri 23 Haziran seçimlerinde görülmüştür. Ama öyle anlaşılıyor ki, bazıları bundan ders almama konusunda ısrar etmektedir. Bu nasıl milleti hor görmektir? Ekrem İmamoğlu bir ilçe belediye başkanlığından gelen ve belediyecilik tecrübesi olan bir büyükşehir belediye başkanıdır."

