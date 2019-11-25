HABER

Öztrak’tan Muharrem İnce açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 23:12 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi.

Öztrak’tan Muharrem İnce açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde bir kumpas senaryosunun ortaya konduğunu belirten Öztrak, “Aynı yerden hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve 1 haftadır devam bu senkronize yayın çılgınlığını Barış Pınarı Harekatı’nda dahi görmemiştik. Önde bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor” diye konuştu.
Bu kumpasın asıl hedefinin CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savunan Öztrak, "Bu olay CHP’ye düzenlenmiş bir kumpastır. Bu kumpas ona buna değil CHP’ye karşı tezgahlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki sözlerinin ve uyarılarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim CHP’nin karışmasını istediyse kim CHP Genel Başkanına ’çek git’ diyecek kadar gözünü kararttıysa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır. Kim milletin sesi duyulmasın, ülkenin gündemi karartılsın istediyse bu kumpas onların işine yaramıştır. Bu kumpasın 2 amacı vardır. Birincisi milletin aş ve iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen CHP’ye itibar suikastı yapmaktır” şeklinde konuştu.
CHP’nin ruhunda her zaman Kuvay-i Milliye’nin var olduğunu söyleyen Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP’nin içerisinde çete arama gafletine düşerler. CHP’de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-i Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklar" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce’nin ‘partim bana sahip çıkmıyor’ sözleriyle ilgili konuşan Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.
Bir basın mensubunun "Muharrem İnce ile ilgili disiplin süreci başlatılacak mı?" sorusuna ise Öztrak, "Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK gündeminde yoktu" şeklinde cevap verdi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasıCHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası
Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

Talat Atilla'dan yeni açıklama!

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama

'Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!'

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.