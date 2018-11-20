Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Yılmaz, "Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildim. Bunu her şeyden önce vefasızlık olarak görüyorum. İkincisi, hak, hukuk, adalet diyen partinin adaletsizliği olarak görüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Her şeyi savunacak güçteyiz. Sudan gerekçeyle parti dışına itilmem vicdanları kanatmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacak, toplum bunu değerlendirecek. Bana gelen ilk soruşturmada yanlış maddelere yer verilmişti. O kadar alelacele hazırlanmış talimatla belli ki, bir soruşturmanın nasıl hazırlanacağını bile unutmuşlar. İkinci soruşturmada düzeltme yapmak isterken yine yanlış yapmışlar.

Yılmaz, bu sözlerinin ardından bir kez daha disipline sevk edilmişti.

"BİR DİSİPLİN SÜRECİNİ YÖNETEMEYENLER BU ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEK"

"Bir disiplin sürecini yönetemeyenler bir ülkeyi nasıl yönetecek bunu halkın vicdanına bırakıyorum. Kimseye bir kırgınlığım yok. Bu partiye gel diyerek gelmedik, git deyince gitmeyiz. Bu süreçte bağımsız olarak devam edeceğim. Ta ki yanlış hesap Bağdat'tan dönene kadar. Hukuki süreç sonlanana kadar böyle devam edeceğim. Milletvekilini millet seçer. Parti disiplini diye böyle kenara itilmem millet vicdanını kanatmıştır. Bazıları AK Parti yargıya siyasi müdahalede bulunuyor diyorlar. Birileri de Disiplin Kurulu'na talimat veriyor. Merak etmeyin arkadaşlar bu karar yargıdan dönecektir. Vahim hatalarla siyasi bir süreç başlatılmıştır. Asıl açıklamamı süreç içinde paylaşacağım. Hiçbir yere gitmiyoruz, bağımsız olarak devam edeceğiz. Hiçbir siyasi partiye yamanma gibi bir durumumuz olamaz. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet ihraç edecek. Bunu yaşayıp göreceğiz. Mücadelemden dolayı onurluyum."Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez. Kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur." ifadelerini kullandı.

