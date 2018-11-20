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Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

'Türkçe ezan tartışmasıyla' gündeme gelen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu için de sert sözler sarf eden CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz partisi tarafından disipline sevk edilmişti. Disiplinden çıkan karara göre Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi. Kararın ardından Öztürk Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz partiden ihraç edildi. Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda 'Ezan Türkçe okunsun' ifadesini kullanmıştı. CHP, Öztürk Yılmaz'ın bu sözleri sonrası harekete geçerek 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk etmişti.

Öztürk Yılmaz, gelişmelerin ardından parti yönetimini ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bir yere gitmiyorum. Sıkıysa gönderin. Hepiniz defolup gideceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, bu sözlerinin ardından bir kez daha disipline sevk edilmişti.

CHP Disiplin Kurulu bugün 15.00'da bir araya gelerek Öztürk Yılmaz konusunu karara bağladı. Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ise sözlü savunmasının alınmasına karar verildi.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA: KARAR YARGIDAN DÖNECEKTİR

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz partiden ihraç edildi. Öztürk Yılmaz kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildim. Bunu her şeyden önce vefasızlık olarak görüyorum. İkincisi, hak, hukuk, adalet diyen partinin adaletsizliği olarak görüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Her şeyi savunacak güçteyiz. Sudan gerekçeyle parti dışına itilmem vicdanları kanatmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacak, toplum bunu değerlendirecek. Bana gelen ilk soruşturmada yanlış maddelere yer verilmişti. O kadar alelacele hazırlanmış talimatla belli ki, bir soruşturmanın nasıl hazırlanacağını bile unutmuşlar. İkinci soruşturmada düzeltme yapmak isterken yine yanlış yapmışlar.

"BİR DİSİPLİN SÜRECİNİ YÖNETEMEYENLER BU ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEK"

"Bir disiplin sürecini yönetemeyenler bir ülkeyi nasıl yönetecek bunu halkın vicdanına bırakıyorum. Kimseye bir kırgınlığım yok. Bu partiye gel diyerek gelmedik, git deyince gitmeyiz. Bu süreçte bağımsız olarak devam edeceğim. Ta ki yanlış hesap Bağdat'tan dönene kadar. Hukuki süreç sonlanana kadar böyle devam edeceğim. Milletvekilini millet seçer. Parti disiplini diye böyle kenara itilmem millet vicdanını kanatmıştır. Bazıları AK Parti yargıya siyasi müdahalede bulunuyor diyorlar. Birileri de Disiplin Kurulu'na talimat veriyor. Merak etmeyin arkadaşlar bu karar yargıdan dönecektir. Vahim hatalarla siyasi bir süreç başlatılmıştır. Asıl açıklamamı süreç içinde paylaşacağım. Hiçbir yere gitmiyoruz, bağımsız olarak devam edeceğiz. Hiçbir siyasi partiye yamanma gibi bir durumumuz olamaz. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet ihraç edecek. Bunu yaşayıp göreceğiz. Mücadelemden dolayı onurluyum."Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez. Kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
boş gereksiz cok konusan birisiydi dogru karar güle güle
çok doğru bi karar
gerçekten çok üzüldüm ülke için büyük bir kayıp :)))
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