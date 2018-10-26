Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri: Genel merkezin önünde insanlarımızın ağlamasını istemiyorum

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğrenci Andı ile ciddi takıntısının bulunduğunu, bu konudaki düşüncelerinin toplumun önemli kesimini incittiğini savundu. Geçmişle ilgili müktesebat haline dönüşmüş sözlerin, sembollerin bu kadar sorgulandığı bir dönemin yaşanmadığını ileri süren Yılmaz, "Türkiye'de elbette bir gün gelir, dip dalga yaratılır, tartışma konularının hepsi demokrasi ekseninde yeniden bir yön bulur." değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini de değerlendiren Yılmaz, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir kafa karışıklığı bulunduğunu, çok çarpıcı şeylerin olduğunu öne sürdü. Yılmaz, bunun adının açık ve net şekilde konulmaması halinde, suçlu olduğu aşağı yukarı belli olan Suudi Veliaht Prens'in yarın Türkiye'yi suçlayabileceğini, "Türkiye hala bulamadı" diye tuhaf açıklamalar yapılabileceğini belirtti.

"SİZ DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"



Bu cinayetin bir tiyatroya dönüştürülmek istendiğini ifade eden Yılmaz, Suudi Arabistan'dan önce "İlgimiz yok" sonra, "Arbedede öldü" açıklamaları geldiğine işaret etti. Yılmaz, "Siz dalga mı geçiyorsunuz? Hangi kafadasınız? Böyle bir açıklama rezil bir açıklama. Suudi Arabistan veliaht prensi, cinayeti alçak, ürkütücü cinayet olarak tarif ediyor, insanın aklıyla alay ediyor." diye konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin, ceseti kuyuda ya da başka bir yerde aramasının doğru olmadığını, öldürenlerin cesetin ya da parçaların nerede olduğunu bildiğini ve onların göstermesi gerektiğini kaydetti.