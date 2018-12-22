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- ÖZTÜRK YILMAZ:  FETÖ YÖNTEMİYLE İHRAÇ ETMEK ALÇAKLIKTIR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, ihraç kararının hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı olduğunu söyledi.  Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, ihraç kararının hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı olduğunu söyledi.
Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi. VIP Salonu önünde kendisine destek veren, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından karşılanan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı.
CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuzluk ve ahlaksızlık olduğunun söyleyen Öztürk Yılmaz, "Bana, 'susun, konuşmayın; parti zarar görür' diyorlar. Siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, haktan adaletten nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak" diye konuştu.

"CHP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR"
Konuşması sık sık "dik dur eğilme, bu millet seninle", 'Öztürk Yılmaz yalnız değildir" sloganları ile kesilen Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, bir projedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için gelmiştir. Bugün ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır; antidemokratiktir haindir. Çünkü bugün bunun karşısında yer almazsanız neyin karşısında yer alacaksınız? Hiç kimseden korkum yok. Alnım açık, yüzüm ak; kimseye karşı bir diyet borcum yok. Yanımda sizler varsınız. Biz imanlı, inançlı, Atatürkçü, milliyetçi ve bu vatana sahip çıkan insanlarız. Bu mücadele devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir, tarlası, bahçesi değlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir, hepimizin partisidir. Orası bir grubun; adeta Türkiye'ye düşman olmuş, vatanseverleri kesip doğrayan bir grubun partisi hiç olamaz. Biz milletin oyuyla geldik. Ardahan halkına yapılan saygısızlığın daniskasıdır. O milletin seçtiği bir insanı FETÖ yöntemiyle ihraç etmek alçaklıktır."

"BAŞKALARI TÜYDÜ, KAÇTI"
Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Yılmaz, "Ayrıca bu havaalanının benim için çok ayrı bir yeri var. O gece birileri beni burada bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü, kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan adaletten bahsediyorlar" dedi.
Konuşmasının ardından Öztürk Yılmaz, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak, selamlaştı.

Görüntü Dökümü
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-Öztürk Yılmaz'ın açıklaması
-Destekçilerinin slogan atması
-Öztürk Yılmaz'ın selamlaşması
-Genel ve detaylar

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