ÖZTÜRK YILMAZ:  FETÖ YÖNTEMİYLE İHRAÇ ETMEK ALÇAKLIKTIR 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, ihraç kararının hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı olduğunu söyledi.

Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi. VIP Salonu önünde kendisine destek veren, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından karşılanan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı.

CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuzluk ve ahlaksızlık olduğunun söyleyen Öztürk Yılmaz, "Bana, 'susun, konuşmayın; parti zarar görür' diyorlar. Siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, haktan adaletten nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak" diye konuştu.