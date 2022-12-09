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Öztürk Yılmaz'ı ofisinde bıçaklamıştı! 'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt: Devlet büyüklerine yönelik sözleri...

09.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çarşamba günü ofisinden bıçaklı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yılmaz'ı 4 yerinden bıçakla yaralayan saldırgan kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalanarak Ankara'ya getirilmişti. İlk ifadesine ulaşılan zanlı sorguda 'Kimden talimat aldın?' sorusunu yanıtladı.

Öztürk Yılmaz'ı ofisinde bıçaklamıştı! 'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt: Devlet büyüklerine yönelik sözleri...

7 Aralık Çarşamba günü Ankara'nın Çankaya ilçesinden yer alan Yenilik Partisi Genel Merkezi'nden partinin kuruucusu Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan saldırgan S. K. Bolu'da otobüs terminalinde yakalandı. Ekipler saldırganı sorgulamak için tekrardan Ankara'ya getirdi.

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İFADESİNE ULAŞILDI

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran S. K.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli S. K. emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.

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MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA YAPILAN SALDIRIDA 101 GÜN ALIKONULMUŞTU

Öztürk Yılmaz, yurt dışında sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı. Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulmuştu.

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