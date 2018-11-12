Öztürk Yılmaz ikinci kez Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi 

Nursima ÖZONUR/ ANKARA (DHA) - CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiileri nedeniyle "Gruptan kesin çıkarma cezası" ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

