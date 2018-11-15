Öztürk Yılmaz Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadar -3

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini anımsatarak, "Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadar. Hukuki mücadelede devam edecektir. Bu partinin yerel seçimlerde başarılı olması için beni eleştiren çoğu trolden daha çok çalışacağımı da onların bilmesini isterim" dedi.

CHP'den ihraç talebiyle iki kez disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztürk Yılmaz, disiplin sürecinin yanlış olduğunu, bu süreçten dönülmesini umut ettiğini söyleyerek, "Umuyorum bu yanlış süreci durdururlar. Yanlıştan dönülür. Tedbirli olarak disipline sevk edilmiştim. Bugün bir itirazda bulunuyoruz, tedbir kalksın diye. Tedbirli olarak disipline sevk edilmek CHP içinde hiç birşey yapamamam anlamına geliyor. Buna itiraz ettik. Umuyorum bu olumlu sonuçlanır. TV programına katıldıktan sonra yerli yersiz ucuz ve üzücü tartışmalar oldu. Dinimizi trollerden öğrenecek değiliz. Dinimizi trollerden daha iyi bilen ve yaşayan insanlarız. Ezan da din de dil de vatan da millet de ve yüce Atatürk de hepimizindir. Ezan Türkçe de okunsun demekle dine asla karşı olunmuş olunmaz. Böyle bir şey olmuş olamaz. Bu asla kabul edilemez" diye konuştu.