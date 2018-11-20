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Öztürk Yılmaz'ın CHP'den ihracı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

Öztürk Yılmaz'ın CHP'den ihracı

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a verdiği "ihraç" kararına ilişkin, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır." dedi.

Konuya ilişkin Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreci bildikleri ve takip ettiklerini söyledi.

Partili olarak alınan karara saygı duyduklarını belirten Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır. Bu karara saygı duyarız. Bu bir süreçti, bugün ise bir karar verildi. Kararlarına saygılıyız. Yani partimizin aldığı karara saygılıyız." ifadesini kullandı.

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Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildiÖztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi
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Ardahan CHP ihraç Öztürk Yılmaz Yalçın Taştan

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