HABER

Öztürk:"Eğribel Tüneli’nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Giresun’a gelerek bölgede devam eden yatırımlar ile alakalı görüşmeler yaptı.AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bir araya gelen Uraloğlu, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdiler.Toplantı sonrası Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak olan Eğiribel Tüneli ve Dereli-Giresun yolundaki çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Cemal Öztürk, Eğribel Tüneli ikmal inşaatı ihalesinin Eylül ayı sonu itibariyle yapılacağını kaydetti.Eğribel Tünelinde delme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Öztürk, Dereli-Giresun yoluyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ”Burası duble olacak, daha sonraki bölümde de son 15 kilometre bölümde bir kısım yapıldı hizmete alındı, iki tane tünelde kamulaştırma sıkıntıları vardı onları da Genel Müdürlüğümüz halletmiş bulunuyor.

Öztürk:"Eğribel Tüneli’nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"

Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Giresun’a gelerek bölgede devam eden yatırımlar ile alakalı görüşmeler yaptı.
AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bir araya gelen Uraloğlu, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdiler.
Toplantı sonrası Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak olan Eğiribel Tüneli ve Dereli-Giresun yolundaki çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Cemal Öztürk, Eğribel Tüneli ikmal inşaatı ihalesinin Eylül ayı sonu itibariyle yapılacağını kaydetti.
Eğribel Tünelinde delme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Öztürk, Dereli-Giresun yoluyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ”Burası duble olacak, daha sonraki bölümde de son 15 kilometre bölümde bir kısım yapıldı hizmete alındı, iki tane tünelde kamulaştırma sıkıntıları vardı onları da Genel Müdürlüğümüz halletmiş bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle yolun bir kısmı daha hizmete açılacak ama muhtemelen kamulaştırma işlemleri bittiğinde, diğer eksiklikler de giderildiğinde önümüzdeki yılın ortalarında 15 kilometrelik bölüm bitmiş olacaktır" dedi.
Giresun şehir içi trafiğini rahatlatılması içinse yapılan çalışmaların Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’na hazırlanan sunumla anlatıldığını kaydeden Öztürk, "Karayolları teknik elemanlarıyla belediyemizin teknik uzmanları bir araya gelecek ve şehir geçişini görüşecekler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karadeniz’in İç Anadolu’ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli tamamlandığında çift tüp şeklinde toplam uzunluğu 11 bin 810 metre olacak.

Öztürk:

Öztürk:

Öztürk:

Öztürk:

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Serdar Yavuz ve Ali Es anısına yamaç paraşütü düzenlendiSerdar Yavuz ve Ali Es anısına yamaç paraşütü düzenlendi
Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.