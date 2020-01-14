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  4. Öztürk’ten BGC’ye ziyaret

Öztürk’ten BGC’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk ve beraberindeki heyet, 10 Ocak Basın Dayanışma Günü dolayısıyla TGK Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti.Her konuda karar yetkisini bir kişinin elinde bulundurması yerine “Güçlendirilmiş parlamenter Sistemi” savunduklarını ifade eden Gelecek Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk, hedeflerini anlattı.

Öztürk’ten BGC’ye ziyaret

Gelecek Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk ve beraberindeki heyet, 10 Ocak Basın Dayanışma Günü dolayısıyla TGK Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti.
Her konuda karar yetkisini bir kişinin elinde bulundurması yerine “Güçlendirilmiş parlamenter Sistemi” savunduklarını ifade eden Gelecek Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk, hedeflerini anlattı. Ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Günümüzde 567 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını söyleyen Kolaylı, üyelere doğum, vefat ve evlilik yardımı yapıldığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim görev çocuklarına burs verildiğini kaydetti.
Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini de anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Cemiyetimize ait olan arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na ilişkin de bilgi veren Kolaylı, Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu, 90 basın derneği ve bu derneklere üye yaklaşık 20 bin medya çalışanını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun “Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu anlattı.

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