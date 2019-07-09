Tüm hayvansal gıdaların reddedildiği vegan beslenme şeklini insan sağlığı açısından değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, vücut için hayati öneme sahip proteinlerin bitkisel gıdalardan yeterince karşılanmayacağının altını çizerek, “Vegan beslenme, bilimsel veriler ışığında sağlıklı bir yaşam şekli değildir” dedi.

Hayvansal gıdaların reddedildiği vegan beslenme şekli tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından benimsenerek uygulanıyor. Vejeteryanlığın aksine süt ve süt ürünleri ve arılar tarafından üretildiği için bal dahi tüketmeyen veganlığı insan sağlığı açısından değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, “Vegan beslenme, bilimsel veriler ışığında sağlıklı bir yaşam şekli değildir” ifadelerini kullandı.

"Hayvansal kaynaklı proteine ihtiyacımız var"

Hayvansal gıdalardan alınan proteinlerin aminoasit dengesi açısından daha zengin olduğunu belirten Özüpek, “Vegan beslenmede tüm hayvansal kaynaklı gıdalar reddedilir. Sadece bitkisel kaynaklı besinler tüketilir. Ancak bu istediğimiz bir beslenme şekli değildir. Sağlıklı bir yaşam için, beslenme planında; et grubu, süt grubu, ekmek grubu, sebze-meyve grubu ve yağ grubu olarak sınıflandırdığımız besinler öğünlerde dengeli ve yeterli olarak yer almalıdır. Protein bedenimiz için hayati öneme sahiptir. Proteinler, vücudun elzem amino asitlere olan gereksiniminin sağlanmasında, Yıpranan dokuların onarılmasında, Enzimler ile hormonların yapımında, Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada etkilidir. Proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Ancak hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan proteinler, bitkisel kaynaklı besinlerde bulunanlara göre vücut için elzem aminoasit dengesi açısından daha kaliteli olmakla birlikte, vücuttaki biyoyararlılığı daha yüksektir” şeklinde konuştu.