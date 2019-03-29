AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın bir etkinlikte şehit eşi Gülcan Demiryürek'e tepki göstermesine ilişkin, "Her halükarda orada yapılan eylemle ilgili özür dilenmeliydi. Eylem geçtikten sonra yapılan basın toplantısında bile özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum." dedi.

Çelik, Karalar'ın, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e davet üzerine katıldığı etkinlikte tepki göstermesine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Demiryürek ailesini ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, "Bizim açıklamalarımızdan sonra oradaki siyasiler basın açıklaması yaptılar ama hala şehit eşine karşı bir özür yok." diye konuştu.

Çelik, olaya ilişkin basın açıklamasında da bir çelişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit eşi olduğunu bilseydik, yine de duyarlı davranırdık' deniyor. Oraya zaten şehit ailelerini çağırmışsınız, toplantının özelliği o. İkincisi o tepki gösterildikten sonra olgun bir şekilde, hanımefendinin küçücük bir çocuğu var, eşini kaybetmiş, onun yine gönlü alınabilir. Onun söylediği haklı soruya makul bir şekilde varsa bir cevapları, cevap verilebilir. Ortada makul bir cevap olmadığı için bu şekilde agresif bir tutum sergileniyor."