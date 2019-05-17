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Özvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, belediye tarafından ramazan dolayısıyla yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar için yemek servisi yapılıyor.

Özvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisi

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, belediye tarafından ramazan dolayısıyla yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar için yemek servisi yapılıyor.
Özvatan Belediyesi'nce ramazan ayında iftar geleneği sürdürülüyor. Belediyeye ait aşevinde hayırseverlerin katkısıyla günlük 600 kişilik hazırlanan iftar yemeği, orucunu açmak için gelenler dışında yaşlılara ve ihtiyacı olan ailelerin evlerine de servis ediliyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmetinden özellikle aşevine gelemeyen, yürümekte zorluk çeken yaşlılar, kimsesizler ve hastalar yararlanıyor. Muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen 180 yaşlı ve dar gelirli ailenin evlerine iftar öncesi 2 servis aracıyla 4 personel tarafından 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Kapılarına kadar getirilen yemeği alanlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, "İftarımızı günlük olarak belediyemizin yapmış olduğu aşevimizde devam ettiriyoruz. Sürekli aynı yerde yemek veren değil, muhtarlarımız tarafından adresleri getirilen yaşlılarımıza varlıklı olmuş, olmamış buna bakmaksızın, bir servis ağımız var. İftardan 1 saat önce araçlarımız çıkar. Bütün mahallelerdeki büyüklerimize, hemşehrilerimize yemeklerimizi dağıtırız. Bu işi yapmamızda hayır sahiplerimizin büyük bir katkısı vardır. Hayırlarını yerine getirmek için o insanlarımız da çaba sarf ediyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

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Özvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisiÖzvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisiÖzvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisiÖzvatan'da, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği servisi

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