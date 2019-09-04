Özyeğin Üniversitesi ’mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler’ sıralamasında ikinci kez zirvede

Türkiye genelinde 179 farklı üniversiteden 47 bin 794 öğrenci ve mezun ile gerçekleştirilen Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Özyeğin Üniversitesi, ’mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler’ sıralamasında 2018’in ardından 2019’da da ilk sırada yer alacak bu başarıyı üst üste ikinci kez elde etti. Herhangi bir kurum veya kuruluştan finansal destek alınmadan yapılan araştırmaya göre, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 39.93’ü mezun olduktan sonra ilk 6 ay içinde, yüzde 39.19’u ise mezun olmadan önce çalışmaya başlıyor.

Mezun deneyimleri üzerine kurgulanmış; yurt, burs, sosyal yaşam olanakları gibi 15 ayrı parametre üzerinden üniversiteleri ve lisans eğitimi veren bölümleri yıllık olarak ölçümleyen Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE), istatiksel olarak yeterli sayıda veriye sahip 85 üniversite ve 54 bölüme ilişkin bulguları açıkladı. 3 yıldır düzenli olarak yapılan araştırmaya 179 farklı üniversiteden 47 bin 794 öğrenci ve mezun katıldı. Araştırmada Özyeğin Üniversitesi birinci olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü oldu.