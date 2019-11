Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden kadına yönelik şiddete karşı sessiz eylem

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sessiz bir eyleme imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şiddet Raporu’na göre dünyada her gün 137 kadın eşleri, erkek arkadaşları veya aile fertleri tarafından öldürülüyor. Kadın Birimi’nin verilerine göre de dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4’ü fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadın platformları verilerine göre ise Türkiye’de ilk 11 ayda en az 404 kadın, erkekler tarafından katledildi. Bu sayı, ülkemizde her gün en az bir kadının öldürüldüğünü gösteriyor.

Dünya çapında kadın cinayetleri ve şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla BM tarafından ilan edilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sessiz bir eyleme imza atarak bu çarpıcı tabloya dikkatleri çekti. Kadın Çalışmaları Kulübü tarafından düzenlenen ’şiddetsiz eylemde’ öğrenciler, şiddete maruz kalmış kadınları temsilen ayakkabılarını kampüste bulunan forum alanına bıraktı. Alanda ayrıca öğrenciler, hazırlanan görseller aracılığıyla şiddete maruz kalmış kadınların hikâyelerine de yakından tanık oldu.