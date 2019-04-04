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Özyeğin Üniversitesi ‘THE Impact’ sıralamasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi ’Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı uluslararası düzeydeki katkı’ ile dünya sıralamasında en yüksek Türk üniversitesi ve en iyi 72’nci üniversite olarak yer aldı.Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği ’THE Impact’ üniversite genel sıralamasında dünyanın en iyi 72’inci üniversitesi olma başarısı gösterdi.

Özyeğin Üniversitesi ‘THE Impact’ sıralamasında

Özyeğin Üniversitesi ’Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı uluslararası düzeydeki katkı’ ile dünya sıralamasında en yüksek Türk üniversitesi ve en iyi 72’nci üniversite olarak yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği ’THE Impact’ üniversite genel sıralamasında dünyanın en iyi 72’inci üniversitesi olma başarısı gösterdi. Yapılan açıklamaya göre en önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan söz konusu üniversitesinin, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından, ’toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi’ olarak sıralamada yerini aldığı bildirildi.

"Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik çalışmaları dünya çapında etkili olmaya devam edecek"
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, elde edilen uluslararası başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar, Özyeğin Üniversitesi’nin yönetsel iradesi, bilimsel çalışmaları, iç ve dış paydaşlara sunduğu uygulamalı eğitimler ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıların dünya çapında somut bir yansımasıdır. Bu katkı, toplumun her kesiminden kişi ve kurumlarla iş birliği içinde başta üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi; barış, istikrar, insan hakları, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kentsel alanlarımızın inşa ve yönetiminin sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde değiştirilmesi, tüm eşitsizliklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği katma değeri yüksek çalışmaları kapsamaktadır. Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için verdiği emek ve destek her alanda devam edecektir" diye konuştu.

THE Impact nedir?
Dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) başarısı için yürüttükleri her türlü sosyal, ekonomik ve çevresel uygulama üzerinden değerlendirerek uluslararası sıralamaların daha önce getirmediği bir bakış açısı sunan THE Impact, üniversitelerin araştırma ve eğitimin ötesinde, dünyaya sağladığı katma değeri de görünür hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla tüm dünyadan 550 üniversitenin derecelendirildiği sıralamaya göre Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 11 hedefin tümünde başarı gösterdi. ’Sorumlu Üretim ve Tüketim’ alanında 24’üncü, ’Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ alanında 43’üncü ve ’Sürdürülebilir Kentler ve Yaşam Alanları’ alanında 48’inci olan Özyeğin Üniversitesi, 3 hedefte dünya sıralamasında ilk 50’de yer alma başarısına sahip oldu. Bununla birlikte Özyeğin Üniversitesi, her üniversitenin değerlendirmeye katılmasının zorunlu olduğu ’Hedefler için Ortaklıklar’ alanında 98’inci sırada yer alarak, bu SKH’de de değerlendirmeye alınan 550 dünya üniversitesi arasında ilk 100’e girdi.

Özyeğin Üniversitesi ‘THE Impact’ sıralamasında

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