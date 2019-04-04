Özyeğin Üniversitesi ‘THE Impact’ sıralamasında

Özyeğin Üniversitesi ’Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı uluslararası düzeydeki katkı’ ile dünya sıralamasında en yüksek Türk üniversitesi ve en iyi 72’nci üniversite olarak yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği ’THE Impact’ üniversite genel sıralamasında dünyanın en iyi 72’inci üniversitesi olma başarısı gösterdi. Yapılan açıklamaya göre en önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan söz konusu üniversitesinin, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından, ’toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi’ olarak sıralamada yerini aldığı bildirildi.

"Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik çalışmaları dünya çapında etkili olmaya devam edecek"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, elde edilen uluslararası başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar, Özyeğin Üniversitesi’nin yönetsel iradesi, bilimsel çalışmaları, iç ve dış paydaşlara sunduğu uygulamalı eğitimler ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıların dünya çapında somut bir yansımasıdır. Bu katkı, toplumun her kesiminden kişi ve kurumlarla iş birliği içinde başta üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi; barış, istikrar, insan hakları, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kentsel alanlarımızın inşa ve yönetiminin sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde değiştirilmesi, tüm eşitsizliklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği katma değeri yüksek çalışmaları kapsamaktadır. Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için verdiği emek ve destek her alanda devam edecektir" diye konuştu.