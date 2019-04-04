İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Sağladığı Uluslararası Düzeydeki Katkı" ile dünya sıralamasında en yüksek Türk üniversitesi ve en iyi 72. üniversite olarak yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, merkezi Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği "THE Impact" üniversite genel sıralamasında, dünyanın en iyi 72. üniversitesi olma başarısı gösterdi.

En önemli değerlerinden biri "sürdürülebilirlik" olan Özyeğin Üniversitesi, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından, "toplumsal etkisi en yüksek Türk üniversitesi" olarak sıralamada yerini aldı.

Dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarısı için yürüttükleri her türlü sosyal, ekonomik ve çevresel uygulama üzerinden değerlendirerek uluslararası sıralamaların daha önce getirmediği bir bakış açısı sunan THE Impact, üniversitelerin araştırma ve eğitimin ötesinde, dünyaya sağladığı katma değeri de görünür hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla tüm dünyadan 550 üniversitenin derecelendirildiği sıralamaya göre Özyeğin Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 11 hedefin tümünde başarı gösterdi.