Özyeğin Üniversitesi'nden 10. yıla özel etkinlikler

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10. yılına özel etkinliklerinin ilkini, "Yaklaş" temasıyla gerçekleştirdi. Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "ÖzÜ Disiplinlerötesi Düşünce" tarafından kurgulanan ilk etkinlikte, farklı disiplinler arasındaki mesafeyi azaltmak ve problemlere karşı çözüm yollarını geliştirmek adına çalışma alanları arasındaki mesafenin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Etkinlik, son dönemin gündemdeki başlıkları olan "disiplinlerötesi düşünce", "inovatif öğrenme ve iş modelleri" ve "çoklu bağlantılar" temaları etrafında şekillendi. Etkinliğin ilk gününde ekonomiden mimarlığa, gastronomiden mühendisliğe uzanan farklı disiplinlerin ışığında konuşmacılar bir araya gelirken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de "Etki" temalı panelde disiplinlerötesi çalışmanın önemine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdi. \ - "Eğitimde disiplinler ötesi çalışmayı desteklemeliyiz"

Etkinliğin 17 Ekim'deki açılışında konuşan Prof. Dr. Gençtürk, dünyanın sahip olduğu karmaşık sorunların ancak farklı disiplinlerin bir arada çalışmasıyla çözüleceğinin altını çizdi. Gençtürk, küresel ısınmadan açlığa, ekonomik krizlerden göçe kadar dünyanın farklı sorunlara çözüm aradığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ancak bu arayışımızda tek bir uzmanlığın bakış açısıyla ilerlememiz artık mümkün değil gibi görünüyor. Salt uzmanlık alanlarımızdan çözüm beklemek yerine, sınırların dışına çıkıp henüz bir fikir ya da proje kurgu aşamasındayken farklı disiplinleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Üniversitelerin de bu düşünce yapısını destekliyor olması önemli. Akademisyenler ve üniversiteler olarak bizler de konfor alanımızın dışına çıkıp, bildiklerimizi sorgulayıp, bilmediklerimizin farkına varıp, farklı uzmanlıkların gözünden bakmayı sistematik hale getirmeliyiz. En çok da eğitimde disiplinlerötesi çalışmalara ve modellere ihtiyaç var." Özyeğin Üniversitesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini belirten Büyükerşen, gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.