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Özyeğin Üniversitesi'nden 10. yıla özel etkinlikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10. yılına özel etkinliklerinin ilkini "Yaklaş" temasıyla gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10. yılına özel etkinliklerinin ilkini, "Yaklaş" temasıyla gerçekleştirdi.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "ÖzÜ Disiplinlerötesi Düşünce" tarafından kurgulanan ilk etkinlikte, farklı disiplinler arasındaki mesafeyi azaltmak ve problemlere karşı çözüm yollarını geliştirmek adına çalışma alanları arasındaki mesafenin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Etkinlik, son dönemin gündemdeki başlıkları olan "disiplinlerötesi düşünce", "inovatif öğrenme ve iş modelleri" ve "çoklu bağlantılar" temaları etrafında şekillendi.

Etkinliğin ilk gününde ekonomiden mimarlığa, gastronomiden mühendisliğe uzanan farklı disiplinlerin ışığında konuşmacılar bir araya gelirken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de "Etki" temalı panelde disiplinlerötesi çalışmanın önemine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdi.

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- "Eğitimde disiplinler ötesi çalışmayı desteklemeliyiz"

Etkinliğin 17 Ekim'deki açılışında konuşan Prof. Dr. Gençtürk, dünyanın sahip olduğu karmaşık sorunların ancak farklı disiplinlerin bir arada çalışmasıyla çözüleceğinin altını çizdi.

Gençtürk, küresel ısınmadan açlığa, ekonomik krizlerden göçe kadar dünyanın farklı sorunlara çözüm aradığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu arayışımızda tek bir uzmanlığın bakış açısıyla ilerlememiz artık mümkün değil gibi görünüyor. Salt uzmanlık alanlarımızdan çözüm beklemek yerine, sınırların dışına çıkıp henüz bir fikir ya da proje kurgu aşamasındayken farklı disiplinleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Üniversitelerin de bu düşünce yapısını destekliyor olması önemli. Akademisyenler ve üniversiteler olarak bizler de konfor alanımızın dışına çıkıp, bildiklerimizi sorgulayıp, bilmediklerimizin farkına varıp, farklı uzmanlıkların gözünden bakmayı sistematik hale getirmeliyiz. En çok da eğitimde disiplinlerötesi çalışmalara ve modellere ihtiyaç var."

Özyeğin Üniversitesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini belirten Büyükerşen, gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükerşen, "Nasıl bir üniversite ile karşılaşacağımı az çok tahmin ediyordum aslında.Tam da düşündüğüm gibi muhteşem bir kampüs ve öğrenci kitlesi beni karşıladı. Burada olmaktan çok memnunum. Yeni kuşak gençleri de vasıflı ve yetenekli buluyorum." ifadelerini kullandı.

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- Açılan atölyelerde disiplinler ötesi düşünceyi deneyimleme imkânı

Açılış konuşmalarının ardından günün ilk oturumu Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç’ün moderatörlüğünde gerçekleşti.

"Çerçeve Dışı" başlığıyla düzenlenen ilk oturumda farklı disiplinlerden gelen araştırmacı ve akademisyenler disiplinlerötesi düşünce biçimini tartışmaya açtı. Gastronomi ve mutfak sanatları alanını temsilen Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, uluslararası ilişkiler alanından Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert, Psikoloji alanından Özyeğin Üniversitesi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen ve tasarım alanından Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er ilk oturumun konuşmacıları arasındaydı.

Öğleden sonraki ilk oturumda ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Prof. Dr. Pınar Mengüç’ün moderatörlüğünde bu kez "Etki" başlığında bir araya geldi.

Etkinliğin ikinci gününde ise farklı disiplinlerden gelen üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, açılan atölyelerde disiplinlerötesi düşünceyi deneyimleme imkânı buldu.

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