Özyiğit, İçel İdmanyurdu’nu ziyaret etti

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ’misli.com 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdmanyurdu takımıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Metin Saltık ve oyuncularla antrenman öncesi buluşan Başkan Özyiğit, tatlı ikramında bulunarak, takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Çukurova Basketbol Kulübüne Yenişehir Belediyesinin isim sponsoru olmasını sağlayan ve maçları tribünden izleyerek takıma destek veren Özyiğit, Mersin’in önemli futbol kulüplerinden İçel İdmanyurdu’nu da yalnız bırakmıyor. İçel İdmanyurdu takımın maçlarını da sık sık stattan izleyen Başkan Özyiğit, oyuncular ve teknik ekiple antrenman öncesi biraraya geldi.

Takımın Teknik Direktörü İbrahim Baş ve oyuncularla sohbet eden Başkan Özyiğit, Mersinli futbolseverlerin takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Özyiğit, takımın şampiyonluk kupasını Mersin’e getireceklerine inandığını belirtti. İçel İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık da Başkan Abdullah Özyiğit’in ziyaretlerinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ve moral sağladığını kaydetti.

