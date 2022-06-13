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Ozzy Osbourne 'hayatını değiştirecek' ameliyata giriyor

13.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkinson hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz rock yıldızı Ozzy Osbourne, bugün, hayatının geri kalanını yönlendirecek önemli bir ameliyata giriyor. Eşi Sharon Osbourne, yürüme güçlüğü çeken sanatçının operasyonu için "Hayatını değiştirecek" ifadesini kullandı

Ozzy Osbourne 'hayatını değiştirecek' ameliyata giriyor

1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, bugün, hayatının geri kalanını yönlendirecek önemli bir ameliyata giriyor. 73 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarının sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu eşi Sharon Osbourne, iş için bulunduğu ABD’den İngiltere’ye eşinin yanında bulunmak üzere döndüğünü, çünkü Osbourne’un hayatını değiştirecek bir operasyon geçireceğini söyledi.

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Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele den Ozzy Osbourne’un, en son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti.

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"OPERASYON, HAYATININ KALANINA YÖN VERECEK"

İngiltere’de bir TV programına konuşan Sharon Osbourne, “Ozzy pazartesi günü çok büyük bir operasyon geçiriyor ve ben onun yanında olmak zorundayım. Bu operasyon, onu hayatının geri kalanına yön verecek” dedi. Sharon Osbourne, eşine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Çok zor, çünkü Parkinson ve kazanın etkisi birleşti” dedi.

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