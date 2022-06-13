Ozzy Osbourne 'hayatını değiştirecek' ameliyata giriyor

1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, bugün, hayatının geri kalanını yönlendirecek önemli bir ameliyata giriyor. 73 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarının sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu eşi Sharon Osbourne, iş için bulunduğu ABD’den İngiltere’ye eşinin yanında bulunmak üzere döndüğünü, çünkü Osbourne’un hayatını değiştirecek bir operasyon geçireceğini söyledi.

Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele den Ozzy Osbourne’un, en son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti.

"OPERASYON, HAYATININ KALANINA YÖN VERECEK"

İngiltere’de bir TV programına konuşan Sharon Osbourne, “Ozzy pazartesi günü çok büyük bir operasyon geçiriyor ve ben onun yanında olmak zorundayım. Bu operasyon, onu hayatının geri kalanına yön verecek” dedi. Sharon Osbourne, eşine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Çok zor, çünkü Parkinson ve kazanın etkisi birleşti” dedi.





