Konami oyun tarihinde bugün bir ilke imza attı. 2014 yılında demo sürümü PlayStation 4 için yayınlanan P.T oyunu, Hideo Kojima‘nın şirketten ayrılması ile iptal edilmişti. Oyunun iptal edilmesinin ardından P.T Demo PSN’den kaldırılmıştı. Bu olayların ardından Ebay gibi çeşitli sitelerde P.T yüklü PlayStation 4 modelleri adeta karaborsaya düşmüştü.

P.T. oynanmasın diye güncelleme çıktı!

Uzun bir süredir haber alınamayan P.T için bugün ilginç bir güncelleme haberi ortaya çıktı. Konami P.T’nin oynanmasını engellemek için demo sürümü için bir güncelleme yayınladı. P.T 1.01 güncellemesini yükleyen oyuncular, artık oyunu maalesef ki oynamıyor.

Bu güncellemeyi yüklememek istiyorsanız, PlayStation 4’ün ayarlarından otomatik güncellemeleri iptal etmeniz gerekiyor. Oyunu oynamak için ise PlayStation 4’ün internet bağlantısını kesmelisiniz.

Oyun tarihinde bir ilk olan oyun oynanmasın diye güncelleme yayınlama hamlesi büyük tepki çekecek gibi görünüyor. Şu sıralar Hideo Kojima, Death Stranding üzerinde çalıştığı ve P.T’nin hakları Konami’de olduğu için bu oyunun uzun bir süre çıkmayacağını söyleyebiliriz.

Kaldı ki P.T ilerleyen yıllarda çıkışını gerçekleştirse bile arkasında Hideo Kojima imzası olmayacağı için bekleneni pek vermeyecektir. Bakalım P.T, Konami ve Hideo Kojima şeytan üçgeninde gelişmeler yaşanacak mı?

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