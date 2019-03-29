P30 ailesi satışlara rekorla başladı

Uzun süredir büyük merakla beklenen P30 ailesi, geçtiğimiz günlerde nihayet duyuruldu. Son yıllarda gösterdiği dikkat çekici yükselişle öne çıkan Huawei’nin, amiral gemisi unvanını taşıyacak olan yeni seri, Çin’de yeni bir rekor kırdı.

Huawei P20 ikilisinin geçtiğimiz yıl için elinde bulundurduğu rekor, Tmall’un verilerine göre bu sene 10’a katlanmış durumda. Bu bağlamda büyük ilgi gören P30 Pro‘nun yalnızca 5 dakika içinde tükendiği açıklandı.

Ancak bu veriler sadece Tmall’a, yani tek bir perakendeciye ait. Daha kapsamlı satış raporları açıklanmamış olsa da, bu tarz bilgiler satışlar hakkında bazı ipuçları taşıyor.

Daha detaylı verilere ulaşmak için uzunca bir süre beklememiz gerekiyor. Bakalım P30 ailesinin satışları Huawei’nin yüzünü güldürecek mi.

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