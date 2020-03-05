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P40 Lite'ın küçük kardeşi: Huawei P40 Lite E tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Huawei P40'ı tanıtmak için hazırlanan Huawei, Huawei P40 Lite E'yi tanıttı. Huawei P40 Lite E'yi tanıtarak deyim yerindeyse sürpriz yapan Huawei, yeni akıllı telefonunda uygun fiyata fazlasıyla önem vermiş gibi görünüyor. Peki Huawei P40 Lite E özellikleri neler? Huawei P40 Lite E'nin fiyatı ne kadar?

P40 Lite'ın küçük kardeşi: Huawei P40 Lite E tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P40 serisini tanıtmak için hazırlandığı şu günlerde bir sürpriz ile çıkageldi. Geçtiğimiz günlerde Huawei P40 Lite'ı tanıtan Huawei şimdi de Huawei P40 Lite'ın bir alt modeli olan Huawei P40 Lite E'yi tanıttı.

HUAWEİ P40 LİTE E ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Lite E özellikleri arasında 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde Huawei P40 Lite E, yüzde 90 oranında ekran / kasa oranına sahip. Bu ekranın altında ise Huawei üretimi Kirin 710F işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Huawei tarafından MicroSD kart desteği Huawei P40 Lite E'de de unutulmamış.

Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Lite E'nin kameraları ise sahip olduğu segmente göre oldukça iyi performans gösteriyor. Zira bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığında ve 48 MP çözünürlüğünde. Diğer kameralar ise 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Bu kameraların altında ise parmak izi okuyucu kendisine yer buluyor. Zira Huawei P40 Lite E'de ekran altı parmak izi okuyucusu maalesef yok. Akıllı telefonun ön kamerası ise ekranın sol üst köşesinde yer oluyor ve 8 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan tanıyor.

HUAWEİ P40 LİTE E FİYATI

4.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Huawei P40 Lite E, 180 dolarlık bir fiyata sahip. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Huawei P40 Lite E Teknik Özellikleri

  • 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli ekran
  • Kirin 710F işlemci
  • 4GB RAM
  • MicroSD kart destekli 64GB dahili depolama
  • 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik sensörü
  • 8 MP ön kamera
  • Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzü
  • 4000 mAh batarya
  • Huawei Mobile Service (HMS) ve AppGallery desteği
  • Aurora Mavi ve Siyah renk seçeneği
  • yaklaşık 180 dolar fiyat

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