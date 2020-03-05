P40 Lite'ın küçük kardeşi: Huawei P40 Lite E tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P40 serisini tanıtmak için hazırlandığı şu günlerde bir sürpriz ile çıkageldi. Geçtiğimiz günlerde Huawei P40 Lite'ı tanıtan Huawei şimdi de Huawei P40 Lite'ın bir alt modeli olan Huawei P40 Lite E'yi tanıttı.

HUAWEİ P40 LİTE E ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Lite E özellikleri arasında 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde Huawei P40 Lite E, yüzde 90 oranında ekran / kasa oranına sahip. Bu ekranın altında ise Huawei üretimi Kirin 710F işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Huawei tarafından MicroSD kart desteği Huawei P40 Lite E'de de unutulmamış.

Huawei P40 Lite E'nin kameraları ise sahip olduğu segmente göre oldukça iyi performans gösteriyor. Zira bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığında ve 48 MP çözünürlüğünde. Diğer kameralar ise 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Bu kameraların altında ise parmak izi okuyucu kendisine yer buluyor. Zira Huawei P40 Lite E'de ekran altı parmak izi okuyucusu maalesef yok. Akıllı telefonun ön kamerası ise ekranın sol üst köşesinde yer oluyor ve 8 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan tanıyor.