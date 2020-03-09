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P40 Pro çok farklı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Şu anda piyasada en iyi kameraya sahip olan telefonun DxOMark kayıtlarına göre Oppo Find X2 Pro yer alıyor. Ancak Huawei’nin yeni canavarı P40 Pro piyasaya sürüldüğünde Oppo Find X2 Pro’yu tahtından edecek gibi gözüküyor.

P40 Pro çok farklı olacak

Huawei P40 Pro, 5 adet arka kameraya sahip olacak. Telefonun ana kamerası 52MP büyüklüğünde olacak ve 1/1.28 inç boyutunda ve 1,22 μm’lik IMX700 CMOS sensörle birlikte gelecek. Yardımcı kameranın piksel büyüklüğü 40MP ve içerisinde yer alan sensör IMX650 CMOS .Bu sensör sayesinde düşük ışıklı ortamlarda ana sensöre daha fazla ışık transfer edilecek ve fotoğraflar daha parlak görünecek.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Bu iki kameranın dışında ultra geniş açılı bir kamera, 10x optik zoom özelliğinde periskop, 3x telefoto ve derinlik algılama görevi için ToF sensörü bulunuyor. Telefonun tanıtımı için  Fransa’nın başkenti Paris tercih edildi. Telefon 26 Mart 2020 tarihinde tanıtılacak.

Şu anda Samsung kamera hamlesini Galaxy S20 Ultra ile Oppo, Find X2 Pro ile, Sony, Xperia 1 II ile Xiaomi ise Mi Note 10 ile yaptı. Apple yakın zamanda iPhone 12 Pro Max ile kamera yarışına katılacak. Huawei ise P40 Pro ile bu yarışta şimdilik lider konumda. Bakalım Apple yarışın seyrini değiştirebilecek mi?

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