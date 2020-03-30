P40 Pro Huawei P30’a karşı

Huawei P40 Pro 6.58 inçlik 1.200×2.640 piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile geliyor. Huawei P30 Pro’da 6.47 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüğünde FHD+ OLED ekran mevcut. Huawei P40 Pro’da bulunan ekran içi parmak izi okuyucu panel öncekine oranla %30 daha büyük. Bu sebeple parmak izi okuma konusunda çok daha başarılı. Ön panelden bakıldığında P40 Pro’da çentik yok. Ancak telefonun sol kısmında kamera fazla yer kapladığını belirtelim. P30 Pro’da çentik mevcut.
P40 Pro vs P30 Pro karşılaştırmasında en büyük fark kamerada ortaya çıkıyor. Baktığımızda P40 Pro’da F/1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın kamera sensör boyutu 1 / 1.28. Bu şu ana kadar en büyük kamera sensör boyutuna sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın sensör boyutundan bile büyük. P30 Pro’da yer alan f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40MP çözünürlüğündeki ana kameranın kamera sensör boyutu 1./1.70. P40 Pro’da İkinci ana kamera f/1.8 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı 40MP büyüklüğünde. P30 Pro’da ise f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı 20MP büyüklüğünde bir kamera bulunuyor. Her iki telefonda 2 kamera daha mevcut. P40 Pro’ya 12MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve bir adet ToF kamerası yerleştirilmiş. P30 Pro’da ise 8MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve bir adet ToF kamerası mevcut.
P40 Pro vs P30 Pro karşılaştırmasında diğer önemli bir konu ön kamera. Her iki telefonun da ön tarafında 32MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. P40 Pro’nun diyafram aralığı f/2.2 ancak P30 Pro’da bulunan kameranın diyafram aralığı f/2.0. P40 Pro’da bir adet de ToF kamerası yer alıyor.
P40 Pro vs P30 Pro dedik. İşlemci performansından bahsetmezsek olmaz. P40 Pro gücünü 8 çekirdekli Huawei Kirin 990 5G yonga setinden alıyor. (2 x Cortex-A76 @2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 @2.36) Huawei P40 Pro’da 8GB RAM bulunuyor. P30 Pro, Huawei Kirin 980 yonga setinden besleniyor. (Dual-core 2.6 GHz ARM Cortex-A76). RAM OLARAK P30 Pro’da 8GB RAM kullanıyor.
Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen P40 Pro’da 256GB dahili depolama 256GB harici depolama seçeneği mevcut. P30 Pro’da ise Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip ve telefonda 128/256/512GB Depolama seçeneği var.
P30 Pro’nun Türkiye fiyatı 6395TL, P40 Pro’nun Türkiye fiyatını hayal bile edemiyoruz, çünkü global pazara yönelik açıklanan fiyatı 1399Euro. Her iki tarafın da suya ve toza dayanıklılık özelliğinin bulunduğunu söyleyelim.
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