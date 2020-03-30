P40 Pro Huawei P30’a karşı

Huawei P40 Pro 6.58 inçlik 1.200×2.640 piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile geliyor. Huawei P30 Pro’da 6.47 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüğünde FHD+ OLED ekran mevcut. Huawei P40 Pro’da bulunan ekran içi parmak izi okuyucu panel öncekine oranla %30 daha büyük. Bu sebeple parmak izi okuma konusunda çok daha başarılı. Ön panelden bakıldığında P40 Pro’da çentik yok. Ancak telefonun sol kısmında kamera fazla yer kapladığını belirtelim. P30 Pro’da çentik mevcut.

Kamera

P40 Pro vs P30 Pro karşılaştırmasında en büyük fark kamerada ortaya çıkıyor. Baktığımızda P40 Pro’da F/1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın kamera sensör boyutu 1 / 1.28. Bu şu ana kadar en büyük kamera sensör boyutuna sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın sensör boyutundan bile büyük. P30 Pro’da yer alan f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40MP çözünürlüğündeki ana kameranın kamera sensör boyutu 1./1.70. P40 Pro’da İkinci ana kamera f/1.8 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı 40MP büyüklüğünde. P30 Pro’da ise f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı 20MP büyüklüğünde bir kamera bulunuyor. Her iki telefonda 2 kamera daha mevcut. P40 Pro’ya 12MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve bir adet ToF kamerası yerleştirilmiş. P30 Pro’da ise 8MP çözünürlüğünde telefoto kamerası ve bir adet ToF kamerası mevcut.