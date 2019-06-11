PAB heyeti TBMM'de

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyet ile görüştü.

HDP Grup toplantı salonundaki görüşmede konuşan Buldan, PAB heyetini HDP Grubu'nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Buldan, birçok milletvekilinin cezaevinde olduğunu, bazı milletvekilleri hakkında ise davaların sürdüğünü belirterek, "Demokratik siyaset üzerinde bu kadar yoğun baskıların olduğu bir dönemde yaşadığımız sorunları sizlerle paylaşacağız. HDP olarak Türkiye'de yaptığımız siyaset çerçevesinde birçok sorunla karşı karşıya kaldığımızı ve bu sorunlar karşısında yılmadan mücadele ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ise kendileri ile bu toplantıyı yaptıkları için HDP heyetine teşekkür etti.

Barron, şöyle konuştu:

"Komite şu anda önündeki dosyaların her birini daha iyi analiz edebilmek ve her bir dosya ile ilgili daha iyi karar alabilmek için çok önemli çalışmalar yapıyor. Cenevre'de bu konuları görüşmekle Türkiye'ye gelip burada doğrudan görüşmeler yapıp Türkiye'deki realiteyi görmek aynı şey değil. PAB, neredeyse 130 yıl önce demokrasiyi savunmak için kurulmuştur ve parlamentolarda demokrasinin kalbinde yer alır. İnsan hakları konusunda en tutkulu çalışan örgüt olduğumuzdan eminim. Sizlerde bu komitenin, kendini ne kadar bu konuya adamış olduğunu, ne kadar profesyonel olduğunu biliyorsunuzdur."

Toplantı basına kapalı devam etti.

