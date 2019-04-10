PAB'dan ABD'nin Golan kararına kınama

DOHA (AA) - Parlamentolararası Birliği (PAB), ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararını kınadı.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron tarafından yapılan ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 140. Genel Kurulu üyelerinin onayının bulunduğu açıklamada, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararını kınadı.

Barron, ayrıca herhangi bir otorite veya tarafın saldırı ve savaş eylemleriyle başkalarının toprakları üzerinde yayılmasının da IPU tarafından kınandığını aktararak, "ABD'nin Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini' tanıması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararını ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yasalarını, yargı otoritesini ve yönetimini empoze etme çalışmalarının şiddetle kınandığı açıklamada, BMGK'nın geçersiz addettiği bu tür girişimlerin hem uluslararası hem de yasal etkisi olmadığı vurgulandı.

Barron, birlik adına Orta Doğu'daki tüm çatışma taraflarına çatışmaları alevlendirecek tek taraflı önlemler almaktan kaçınmaları için acil çağrıda bulundu.