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PAB'dan ABD'nin Golan kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

Parlamentolararası Birliği, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararını kınadı

DOHA (AA) - Parlamentolararası Birliği (PAB), ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararını kınadı.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron tarafından yapılan ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 140. Genel Kurulu üyelerinin onayının bulunduğu açıklamada, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararını kınadı.

Barron, ayrıca herhangi bir otorite veya tarafın saldırı ve savaş eylemleriyle başkalarının toprakları üzerinde yayılmasının da IPU tarafından kınandığını aktararak, "ABD'nin Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini' tanıması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararını ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yasalarını, yargı otoritesini ve yönetimini empoze etme çalışmalarının şiddetle kınandığı açıklamada, BMGK'nın geçersiz addettiği bu tür girişimlerin hem uluslararası hem de yasal etkisi olmadığı vurgulandı.

Barron, birlik adına Orta Doğu'daki tüm çatışma taraflarına çatışmaları alevlendirecek tek taraflı önlemler almaktan kaçınmaları için acil çağrıda bulundu.

Parlamenterler olarak diyalog yoluyla somut şekilde barışın pekişmesine katkı sağlamak için çalışmaları gerektiğini belirten Barron, birlikteki parlamentoları ve ülkeleri temsil eden delegasyonların çoğulcu ve kapsayıcı olması, farklı siyasi akımların temsilcilerden oluşması gerektiğini kaydetti.

Doha'da 160 ülkeden 2 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlenen PAB 140'ıncı Genel Kurulu toplantısı 5 günün ardından sona erdi.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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140. Genel Kurulu Gabriela Barron Katar PAB

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