HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava

Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Pablo Escobar'ın kardeşi, iPhone’da keşfedilen bir açığın güvenliğini tehlikeye attığı iddiası ile Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava açtı.

Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava

Kolombiyalı kokain kaçakçısı Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, Apple'a açtığı dava ile gündemde.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın iPhone X isimli akıllı telefon modelini kullandığını ifade eden Escobar, FaceTime'daki güvenlik açığı nedeniyle güvenliğinin tehlikeye girdiği iddiası ile Apple’ı dava etti.

TMZ’de yer alan habere göre, söz konusu açık nedeniyle adresinin sızdırıldığını ve güvenliğinin tehdit edildiğini ileri süren Roberto Escobar, 2.6 milyar dolar (17.64 milyar TL) tazminat talep ediyor.

Escobar’ın kardeşi geçtiğimiz dönemde bir başka tazminat davası haberi ile gündeme gelmişti.

Roberto Escobar Netflix’e Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisi nedeniyle, 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçtiKoronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

İlginç aşı anketi: Yüzde 51 'mesafeli'

İlginç aşı anketi: Yüzde 51 'mesafeli'

Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

Koronadan ölen sahibini hastanede aylarca bekledi

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 1086 kişi daha hayatını kaybetti

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.