Pablo Escobar'ın sağ kolu 25 yılın ardından coşkuyla karşılandı! Medellin Karteli'nin eski liderlerinin etrafında hiç polis olmaması dikkat çekti

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD’de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

COŞKU DOLU KARŞILAMA

25 yıl boyunca ABD'de hapis yatan Vasquez, serbest kaldıktan sonra Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Vasquez, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

HİÇ POLİS YOKTU

Ailesine sarılan 67 yaşındaki Ochoa, “Sonunda kabus bitti” dedi. Dünya basınından da yoğun ilgi gören Ochoa’yı kurşun geçirmez yelek giymiş görevliler karşıladı. Ochoa'nın kişisel eşyalarını plastik bir torbada taşıdığı görüldü. Eski kartel liderinin havalimanına inişi sırasında etrafta hiç polisin olmaması ise dikkat çekti.