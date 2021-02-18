HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

İspanya'da Katalan rap şarkıcısı Pablo Hasel'in şarkıları ve Twitter mesajlarında monarşiye ve polise hakaret ettiği suçlamasıyla hapse atılması, ülke genelinde büyük çaplı protestolara neden oldu. Birçok kentte binlerce protestocu polisle karşı karşıya geldi.

İspanya'da Katalan rap şarkıcısı Pablo Hasel'in şarkıları ve Twitter mesajlarında monarşiye ve polise hakaret ettiği suçlamasıyla hapse atılması, ülke genelinde büyük çaplı protestolara neden oldu. Birçok kentte binlerce protestocu polisle karşı karşıya geldi.

14'ü başkent Madrid, 29'u da Barcelona'da olmak üzere 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı.

Madrid'de "Polis Şiddetine Hayır" ve "Pablo Hasel'e Özgürlük" sloganları atan eylemcilerin alkışlı protestosunda polise şişe ve taş atıldı. Eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

Polis eylemcilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Kentin muhafazakâr Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, Twitter mesajında şiddeti kınadı, "Şiddete başvuranlar ve kuralları kabul etmeyenlerin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.

Barcelona'da da benzer sahneler yaşandı. Yollara barikatlar kuran protestocular mobilyaları ateşe verdi.

32 yaşındaki rap şarkıcısının memleketi olan Lleida ile Gerona ve Tarragona'da da polisle protestocular arasında çatışma çıktı.

İspanya'da eylemler

İfade özgürlüğü tartışmaları

Asıl adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel'in 2018'de hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası için 12 Şubat'ta polise teslim olması gerekiyordu.

Polis, 15 Şubat'ta Hasel'in kendisini kapattığı, önünde barikat kurulan Lleida Üniversitesi rektörlük binasına baskın düzenledi.

Hasel'in burada tutuklanmasıyla Barcelona ve diğer Katalan şehirlerinde protestolar başladı.

İspanya'da eylemler

Hasel "terörizm övgüsü, monarşi ve devlet kurumlarına iftira" suçlamaları sonucunda dokuz ay hapis cezası almıştı.

Radikal sol çizgisiyle bilinen rapçinin tutuklanması, İspanya'da ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hasel, Çarşamba günü protestoları "İspanya'nın faşist kurumlarına karşı bir öfke patlaması" diye niteledi.

İspanyol müzisyen tweetleri ve şarkı sözlerinde polisi eylemci ve göçmenlere işkence etmekle ve onları öldürmekle suçluyordu.

İspanya'da eylemler

Hasel mesajlarının birinde de yasaklı Marksist örgüt Grapo'nun tutuklu üyesi Victoria Gomez'e desteğini açıklamış, bir diğerinde ise Kral King Felipe VI ve babası Juan Carlos'a ithamlarda bulundu.

Aralarında yönetmen Pedro Almodovar ve Holywood yıldızı Javier Bardem'in de yer aldığı 200'den fazla sanatçı Hasel'in tutuklanmaması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecekNASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Rapçi tutuklandı, İspanya karıştı: 44 gözaltı, 30'dan fazla yaralı

Rapçi tutuklandı, İspanya karıştı!

Yeni Zelanda kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlayacak

Kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped dağıtılacak

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğu öldüren katile 25 yıl hapis

Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğu öldüren katile 25 yıl hapis

İşte en riskli koronavirüs senaryosu

İşte en riskli koronavirüs senaryosu

BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.