Pablo Hasel: İspanya'da rap şarkıcısının tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde çatışma çıktı

İspanya'da Katalan rap şarkıcısı Pablo Hasel'in şarkıları ve Twitter mesajlarında monarşiye ve polise hakaret ettiği suçlamasıyla hapse atılması, ülke genelinde büyük çaplı protestolara neden oldu. Birçok kentte binlerce protestocu polisle karşı karşıya geldi.

14'ü başkent Madrid, 29'u da Barcelona'da olmak üzere 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı.

Madrid'de "Polis Şiddetine Hayır" ve "Pablo Hasel'e Özgürlük" sloganları atan eylemcilerin alkışlı protestosunda polise şişe ve taş atıldı. Eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

Polis eylemcilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Kentin muhafazakâr Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, Twitter mesajında şiddeti kınadı, "Şiddete başvuranlar ve kuralları kabul etmeyenlerin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.

Barcelona'da da benzer sahneler yaşandı. Yollara barikatlar kuran protestocular mobilyaları ateşe verdi.

32 yaşındaki rap şarkıcısının memleketi olan Lleida ile Gerona ve Tarragona'da da polisle protestocular arasında çatışma çıktı.