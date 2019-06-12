Paçacı: Hayati meseleleri bırakıp İstanbul seçimine odaklandılar

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Ülkemizin İstanbul seçimlerine sıkıştırılmış olması, en hafif tabiri ile iktidarın beceriksizliği ve işbilmezliğinin eseridir. Ülkeyi yönetmekten sorumlu makamlar bütün hayati meseleleri bırakmış, 81 ilden biri olan İstanbul ilinin seçimine odaklanmışlardır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Paçacı, Türkiye'nin İstanbul seçimlerine kilitlendiğini ancak ekonomide alarm zilleri çaldığını öne sürdü. Paçacı, Türkiye ilk kez, 'slumpflasyon' ile tanıştığını kaydederek, "Geçmişte enflasyon ve resesyonu yaşayan ekonomimiz, AK Parti döneminde ilk kez slumpflasyonu yaşamaktadır. Slumpflasyon, kısaca 'enflasyon içerisinde küçülme' demektir. Son iki çeyrekte büyüme -3 ve -2.6 ile negatife dönüşmüş, aynı dönemde faizler yüzde 30'un, enflasyon ise yüzde 20'nin üstüne çıkmıştır. İşsizlik oranı yüzde 25 ile rekor kırarken, her üç gençten biri işsiz kalmıştır" dedi.

'BECERİKSİZLİĞİ VE İŞBİLMEZLİĞİNİN ESERİDİR'

Paçacı, Türkiye'de siyasal sistem ve demokrasiyle ilgili bir kargaşa yaşandığını, ayrıca sınır dışında da ülke güvenliğini yakından ilgilendiren, kaygı verici gelişmeler olduğunu belirtti. Paçacı, "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalmakta, Irak'ın kuzey bölgesinde ve Suriye'de Mehmetçiklerimiz teröristler tarafından şehit edilmekte, Ege adaları ve Balkanlarda sular ısınmaktadır. Türkiye bu konulara dikkatini yoğunlaştırması gerekirken, iktidarın ihtirasları neticesinde, hala daha İstanbul seçimlerini konuşmaya devam etmektedir. Ülkemizin İstanbul seçimlerine sıkıştırılmış olması, en hafif tabiri ile iktidarın beceriksizliği ve işbilmezliğinin eseridir. Ülkeyi yönetmekten sorumlu makamlar bütün hayati meseleleri bırakmış, 81 ilden biri olan İstanbul ilinin seçimine odaklanmışlardır" diye konuştu.