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Padişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

ATATÜRK Üniversitesi Kültür Merkezi sergi salonunda 'Dualı Gömlekler Sergisi' açıldı.

Padişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılar

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi Kültür Merkezi sergi salonunda 'Dualı Gömlekler Sergisi' açıldı. Emekli akademisyen Mehmet Vanlıoğlu, eşiyle birlikte 4,5 yılda hazırladıkları üzerlerine ayet, hadis ve dua yazılan 26 gömleği Almanya'nın Köln kentinden sonra Erzurum'da sergilediklerini belirtti.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılına kadar akademisyen olarak görev yapan Dr. Mehmet Vanlıoğlu, eşiyle birlikte hazırladıkları 'Dualı Gömlekler Sergisi'ni Türkiye'de ilk olarak Erzurum'da açtı. Emekli akademisyen Vanlıoğlu'nun tezhip ustası eşi Aşye Vanlıoğlu ve 15 kişilik yardımcı ekiple birlikte yaklaşık 4,5 yılda hazırladıkları 26 dualı gömlek ziyaretçilerden ilgi gördü. Gömleklerin tasarımını eşinin yaptığını, yazıları ise tekstil kalemi ve boya ile kendisinin yaptığını belirten Mehmet Vanlıoğlu, çalışmaya başlarken çıkış noktalarının şifa niyetiyle yazılan Kaside-i Bürde olduğunu söyledi. Vanlıoğlu, "Gömleğin yapısında koruma özelliği var. Sizi sıcaktan, soğuktan korur. Ancak tehlike daha büyük olunca savaş gibi bu kez sığınacak merciinin daha yüksek olması gerekir. Aslında gömleklerde bir numara yok. Üzerlerinde yazılı ayet, hadis ve dualarla kişi kendini daha güvende, moral, motivasyon olarak daha yükseklerde hissediyor. Dualı gömlekler padişahlar adına şöhret olsa da şehzadeler ve normal vatandaşlar da kullanmış. O dönemlerde herkes çevresindeki hattatlara yazdırdıkları gömlekleri giymişler" dedi.
Dualı gömlekleri sultanların, şehzadelerin ve halkın korunma amaçlı kullandıklarını ifade eden Ayşe Vanlıoğlu ise eşiyle birlikte bu konuda bir akademik çalışma yaptıklarını anlattı. Kumaş bezemelerini kendisinin yaptığını, eşinin de yazıları işlediğini vurgulayan Ayşe Vanlıoğlu, 4,5 yılda çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da katıldığı sergi, yapılan duanın eşliğinde açıldı. Dualı gömlekler sergisini gezen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ayet, hadis ve dualarla ilgili Vanlıoğlu çiftinden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Padişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılarPadişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılarPadişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılarPadişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılar

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