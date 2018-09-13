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Padişahların giydiği tılsımlı gömleği satmaya çalışırken yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 06:54 | Son Güncelleme

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta bir kişinin padişahların giydiği tılsımlı gömleği satmaya çalıştığını tespit etti.

Padişahların giydiği tılsımlı gömleği satmaya çalışırken yakalandı!

Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi üzerinde yapılan operasyonda V.Y. isimli satıcı gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 1 adet dua kompozisyonlu tılsımlı gömlek ele geçirildi. Ele geçirilen tılsımlı gömleğin, padişahların ve saray ehlinin normal kıyafetlerinin altına giydiği ve bu kişileri nazara ve kötülüğe karşı koruduklarına inanılıyor.

DUA ŞİFRELİ GÖMLEK

Osmanlı döneminde Cem Sultan gibi birçok saray ehlinin bu gömleklerden giydiği ileri sürülüyor. Üzerinde Fetih Suresi ve bazı ayetlerin yazılı bulunduğu tılsımlı gömlek, aynı zamanda tezhip sanatıyla ulaşılan mertebeyi gösteren ve gizemini koruyan dua ile şifreli bir gömlek niteliğinde. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Tılsımlı padişah gömleğini satmaya çalışırken gözaltına alınan V.Y. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

TILSIMLI GÖMLEĞİ UZMANLAR DA İNCELEYECEK

Operasyonda ele geçirilen tılsımlı padişah gömleğinin, tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığının tespiti için müze yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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Beşiktaş osmanlı tılsımlı gömlek

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