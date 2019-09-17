PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2018veya2019yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,( 2018veya2019yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde)

PAEM yani Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Alımların 200’ü kadın 1800’ü erkek adaylardan olacak. Yapılan duyuruya göre ön başvuru işlemleri 17-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512)1 Ocaktarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,,(01/01/1990vesonrası doğmuş olmak)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.(Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)(PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cmolacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,,