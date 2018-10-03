PAEM Komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgesi yayınlandı! (Komiser yardımcılığı sınav tarihleri)

Polis Akademisi, ön başvurularını 6-19 Eylül 2018 tarihlerinde aldığı PAEM komiser yardımcılığı adayı sınav giriş belgesini yayımladı. 2018-2019 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarından 300’ü kadın, 2.700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağı açıklanmış ve Eylül ayında ön başvurular alınmıştı. PAEM komiser yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde. Peki komiser yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?
6-19 Eylül tarihlerinde 3000 komiser yardımcısı adayı için ön başvurusu yapanlar, aşağıdaki linke tıklayarak PAEM komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgesini alabilirler. Açılan linkten e-devlet giriş yapmanız gerekmektedir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır. (Örneğin 5 Ekim Tarihinde sınava çağırılan bir aday Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması durumunda , bir gün sonra yani 6 Ekim günü Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. )
ADAYLARDAN YAPILMASI İSTENİLENLER
2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.
4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.
5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.
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