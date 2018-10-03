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PAEM Komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgesi yayınlandı! (Komiser yardımcılığı sınav tarihleri)

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Polis Akademisi, PAEM komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgelerini yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan toplam 3000 bin amirlik eğitimi öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ön başvurular 6-19 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı giriş belgesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki komiser yardımcılığı sınav tarihleri nedir?

PAEM Komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgesi yayınlandı! (Komiser yardımcılığı sınav tarihleri)

Polis Akademisi, ön başvurularını 6-19 Eylül 2018 tarihlerinde aldığı PAEM komiser yardımcılığı adayı sınav giriş belgesini yayımladı. 2018-2019 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarından 300’ü kadın, 2.700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağı açıklanmış ve Eylül ayında ön başvurular alınmıştı. PAEM komiser yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde. Peki komiser yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ADAYI SINAV GİRİŞ BELGESİ

6-19 Eylül tarihlerinde 3000 komiser yardımcısı adayı için ön başvurusu yapanlar, aşağıdaki linke tıklayarak PAEM komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgesini alabilirler. Açılan linkten e-devlet giriş yapmanız gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM KOMİSER YARDIMCISI SINAV TARİHLERİ

1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır. (Örneğin 5 Ekim Tarihinde sınava çağırılan bir aday Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması durumunda , bir gün sonra yani 6 Ekim günü Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. )

  • 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde, (14 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için)
  • 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. (21 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için )
    Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARDAN YAPILMASI İSTENİLENLER

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.
4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.
5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.

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