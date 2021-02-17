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Paha biçilemeyen arsa için internet sitesinde ilan verilip kapora toplandığı iddiası

17.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir arsa için sosyal medya üzerinden değerinin yarı fiyatına satış ilanı veren bir kişinin kapora almak suretiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Antalya’da bir arsa için sosyal medya üzerinden değerinin yarı fiyatına satış ilanı veren bir kişinin kapora almak suretiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, söz konusu arsanın çok değerli bir yerde olduğuna dikkat çekerek, “1.5 milyon lira değerindeki arsa için 680 bin lira fiyat koymuşlar. Arsa almak isteyenler verilen ilanları iyi araştırsın. Araştırmadan kaparo yatıran birçok kişinin dolandırıldığını duyuyoruz” dedi.
Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform üzerinden Side’de bulunan bir arsa için satış ilanı veren C.G. isimli şahsın vatandaşlardan kapora adı altında para almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sitede yer alan ilandaki arsanın ilanı veren kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, ilanda belirtilen fiyatın ise arsanın değerinin 1/3’üne rast geldiği bildirildi. Side’de yaşayan ve aynı zamanda muhtarlık azası olan Mehmet Çelikten, sosyal medyada Side Mahallesi’nde 897 metrekarelik arsanın satış ilanını görünce hemen araştırmaya koyuldu. Yapmış olduğu araştırmalarda arsanın sahibine ulaşan Çelikten, arsanın satılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, ilandaki fiyatın arsanın değerinin çok altında olduğunu öğrendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, ilandaki arsanın Side’nin çok değerli bir bölgesinde yer aldığını belirterek, “Burası otellerin ve apartların bulunduğu bir bölge. İnternet üzerinden bir arsa satışı olduğunu duyunca araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonunda arsayı satışa koyan kişinin arsanın sahibi olmadığını gördük. Vatandaşlarımızdan bu tür alışverişlerde tapu dairesine gitmeden kaparo vermemelerini istiyoruz. Bu arsa için arsanın değerinin yarısının altında bir fiyat verilmiş. İnternet üzerinden yapacakları alışverişlerde vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını öneriyorum” dedi.
Olayın ortaya çıkarılmasında öncülük eden Mehmet Çelikten ise, Side’de esnaflık yaptığını ve aynı zamanda muhtar azası olduğunu belirterek, “İnternette bir satış ilanı dikkatimi çekti. Side bölgesini iyi bildiğim için yazılan fiyatın değerinin çok altında olduğunu gördüm. Yaptığım araştırmalarda arsanın Side’de ikamet eden N.K.’ya ait olduğunu, satılmasının söz konusu olmadığını öğrendim. Yine araştırmalarımda birçok kişinin ilanı veren şahısla irtibat kurarak kaparo adı altında paralar yatırdığını, bunların bir bölümünün şikayette bulunduğunu öğrendim. Arsanın gerçek sahibi de karakola giderek arsasının satılık olmadığı bilgisini vermiş. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olayları karşısında dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.
Arsanın bitişiğinde esnaflık yapan Celal Atalay isimli vatandaş, son günlerde arsayı görmek için insanların geldiğini belirterek, “Gelen vatandaşlardan arsanın internet üzerinden satışa sunulduğunu öğrendik. Bu konuda gelen vatandaşları arsanın ilan veren kişilerle ilgisi olmadığı konusunda uyardık. İlanda verilen telefon numarasını biz de arayıp tapu örneğini istedik. Kredi çekip arsayı alacağımızı söyledik. Kaparo göndermeden veremeyeceklerini söylediler. Biz de göndermedik. Bu insanlar dolandırıcıdır. Vatandaşlarımızı bu tür oyunlara gelmemeye çağırıyorum” diye konuştu.

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