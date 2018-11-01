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Paha Biçilemez Mücevherler New York'ta

01.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en köklü kraliyet ailesi kabul edilen Bourbon-Parma ailesine ait, aralarında Fransa’nın son Kraliçesi Marie-Antoinette’in mücevherlerinin de bulunduğu çok özel bir koleksiyon, Sotheby’s de açık arttırma öncesinde halka açıldı

Paha Biçilemez Mücevherler New York'ta

Avrupa Kraliyet mücevher uzmanı Douglas Walker’a göre çok süslü ve kendini beğenmiş olduğu düşünülen Marie Antoinette, aslında mücevher konusunda çok mazbut bir zevke sahipmiş. İnci hayranlığı bilinen talihsiz kraliçenin en sevdiği parça ise milyon dolardan satışa çıkartılacak inci broş.

Walker’a göre mücevherlerin satışa çıkartılmasına aile karar vermiş. Bourbon-Parma ailesine ait olan yüzlerce parça arasından 10 tanesi Marie Antoinette’in özel mücevherleri. Marie Antoinette’in inci kolyeleri ve çok sevdiği tek taş yüzüğü, bunun yanı sıra Bourbon-Parma ailesinin gelinlere hediye ettiği broşlar satışa çıkarılacak parçalar arasında bulunuyor. Bunlar dışında ailenin başka parçaları ellerinde tutup tutmadıkları bilinmiyor.

Marie Antoinette Avusturya’da İmparatoriçe Marie Theresa ve Kutsal Roma İmparatoru 1’inci Franz’ın en küçük kızı olarak doğmuş. Fransa Kralı 16’ıncı Louis ile evlenen Marie Antoinette’e yaptığı gereksiz ve aşırı harcamalar ve sosyal reformlara karşı olması yüzünden Fransız Devrimi sırasında ‘Madam Bütçe Açığı’ lakabı verilmiş. Devrim sırasında geçici olarak Tuilerie Sarayı’ndan ev hapsine alınan Kraliçe ve Kral, 10 Ağustos 1792 yılında saraya yapılan saldırıda tutuklandıktan sonra yargılanıp, 14 Ekim 1793’te giyotinle başı kesilerek öldürülmüş. Marie Antoinett’in idamından tam 225 yıl sonra mücevherlerinin satışa çıkartılması ise bir rastlantı.

Mücevherler merkezi New York’ta bulunan Sotheby’s açık arttırma salonundan sergilendikten sonra Sotheby’s in Cenevre’deki salonunda 14 Kasım’da açık arttırmaya çıkartılacak. Parçaların çoğunun paha biçilmez olduğu bir gerçek. Peki bu mücevherleri kim alacak? Walker’a göre açık arttırma muhtemelen kraliyet mücevher koleksiyoncuları ve müzeler arasında geçecek.

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