Pahalı diye yakındı! Evine sera kurup, uyuşturucu madde yetiştirdi!

Adana’da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan Ceyhun K.’nın uyuşturucu madde üretimi bilgisi verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibe alan ekipler, apartman dairesine düzenledikleri operasyonda salon ve diğer 2 odada 3 ayrı termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu tespit etti.

‘‘KENEVİRLERİ KENDİME KULLANMAK İÇİN EKTİM’’

Adreste yapılan aramada, 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar, 6 şişe sıvı gübre ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

Ceyhun K., emniyette yapılan sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" diyerek savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K., çıkarıldığı mahkemede tutuklaması kararı verildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır