HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pahalı diye yakındı! Evine sera kurup, uyuşturucu madde yetiştirdi!

Pahalı diye yakındı! Evine sera kurup, uyuşturucu madde yetiştirdi!

06.08.2024 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da apartman dairesinde yaşayan Ceyhun K. (32), özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla yakalandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde uyuşturucu maddenin pahalı olmasından yakınarak, ‘Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" dedi.

Pahalı diye yakındı! Evine sera kurup, uyuşturucu madde yetiştirdi!

Adana’da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan Ceyhun K.’nın uyuşturucu madde üretimi bilgisi verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

3

Teknik ve fiziki takibe alan ekipler, apartman dairesine düzenledikleri operasyonda salon ve diğer 2 odada 3 ayrı termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu tespit etti.

6

‘‘KENEVİRLERİ KENDİME KULLANMAK İÇİN EKTİM’’

Adreste yapılan aramada, 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar, 6 şişe sıvı gübre ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

1

Ceyhun K., emniyette yapılan sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" diyerek savundu.

2

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K., çıkarıldığı mahkemede tutuklaması kararı verildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kenevir Adana
En Çok Okunan Haberler
Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali!

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali!

70 araçlı konvoyla terörist sevkiyatı! Amerikan askerlerine füze saldırısı

70 araçlı konvoyla terörist sevkiyatı! Amerikan askerlerine füze saldırısı

Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş...

Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.