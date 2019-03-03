Pahalılık Nedeniyle Mersin'deki Pazara Esnaf Gitmiyor

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı tarım şehri olmasına rağmen Mersin pazarını da vurdu. Esnaf yeterince satış yapamadığı için pazarda kiraladığı satış noktalarına gelmemeye başladı. Tüketici de esnaf da fiyatların yüksekliğinden şikayetçi ama kısa vadede çözüm görünmüyor.

VOA Türkçe Mezitli’de bir semt pazarını ziyaret etti, hem esnafla hem de müşterilerle konuştu.

Mecit Tamtürk şarküteri sahibi. Düşen satışlardan yakınıyor: "Özellikle sonbahardan bu yana, Eylül-Ekim’den sonra yüzde 35-40’lık bir düşüş var. İnsanların alım gücüyle, maaşıyla alakalı, ürünün fiyat artışları dengesizlik var. 18 liraya satılan bir peynirin fiyatı 22-23 lira oldu. 1500 lira maaş alan bir insan 1700 lira maaş alıyor ama aylık tüketimi 800 lira olan bir insanın aylık tüketimi 1300-1400 liraya tekabül etti. Branşım için konuşayım; hayvancılık bazında girdileri düşürürlerse haliyle süt maliyeti düşecek, süt maliyeti düşerse toplam üretim maliyeti düşecek, üretimler düşerse biz de perakendede bunu düşereceğiz."