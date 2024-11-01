Pahalıya satılan deniz suyu spreyleri hakkında gerçek ortaya çıktı! "Boşuna para vermeyin"

TikTok hesabında 'saglikbilgilerimm' kullanıcı adı ile paylaşım yapan bir eczacı eczanelerde deniz sularının 300 ila 500 TL arasında satıldığını ancak içeriğinde bildiğimiz tuzlu suyun olduğunu söyledi.

"BİLDİĞİNİZ TUZLU SU"

"Arkadaşlar eczanelerde deniz suyu, okyanus uyu diye 300-500 TL arası burun spreyleri satıyorlar. Bunların içi bildiğiniz tuzlu su. Boşu boşuna gidip de 400-500 lira vermeyin. Özellikle memur arkadaşlar en iyisi olsun diye alıyor bunları. Eve gidip 1 litre suya biraz tuz at, karıştır aynısı." ifadelerine yer verdi.