HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pahalıya satılan deniz suyu spreyleri hakkında gerçek ortaya çıktı! "Boşuna para vermeyin"

Pahalıya satılan deniz suyu spreyleri hakkında gerçek ortaya çıktı! "Boşuna para vermeyin"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.11.2024 16:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir eczacı deniz suyu, okyanus suyu diye satılan spreylerin aslında tuzlu sudan ibaret olduğunu vatandaşlara fahiş fiyata satıldığını açıkladı.

Pahalıya satılan deniz suyu spreyleri hakkında gerçek ortaya çıktı! "Boşuna para vermeyin"

TikTok hesabında 'saglikbilgilerimm' kullanıcı adı ile paylaşım yapan bir eczacı eczanelerde deniz sularının 300 ila 500 TL arasında satıldığını ancak içeriğinde bildiğimiz tuzlu suyun olduğunu söyledi.

"BİLDİĞİNİZ TUZLU SU"

Ekran görüntüsü 2024-11-01 160700

"Arkadaşlar eczanelerde deniz suyu, okyanus uyu diye 300-500 TL arası burun spreyleri satıyorlar. Bunların içi bildiğiniz tuzlu su. Boşu boşuna gidip de 400-500 lira vermeyin. Özellikle memur arkadaşlar en iyisi olsun diye alıyor bunları. Eve gidip 1 litre suya biraz tuz at, karıştır aynısı." ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deniz suyu
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişilik liste yayımlandı!

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişilik liste yayımlandı!

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Galatasaray'ın yıldızı yönetim ile görüştü! 'Ayrılmak istiyorum'

Galatasaray'ın yıldızı yönetim ile görüştü! 'Ayrılmak istiyorum'

Dakika dakika ne yaptıkları ortaya çıktı

Dakika dakika ne yaptıkları ortaya çıktı

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Gündüze hasret kaldım

Gündüze hasret kaldım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.