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Pakdemirli AB Komiseri Hogan ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile Berlin'de bir araya geldi - Görüşmede, IPA fonları, AB ile uyum süreci ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konuları ele alındı

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı için bulunan Pakdemirli, görüşmede Hogan ile IPA fonları (kırsal kalkınma fonları) ve AB ile uyum süreci, coğrafi işaretler kapsamında iş birliği ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.

Pakdemirli, 2018’de Arjantin’de yapılan G20 Tarım Bakanları Zirvesi kapsamında Hogan ile buluşmasında 2014-2020 dönemi için tarım ve kırsal kalkınma sektörünün rekabetçilik ve yenilik sektörü ile birleştirilmesinden dolayı gerçekleşen bütçe kesintisine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdiğini hatırlattı.

Pakdemirli, kesinti sonucunda, tarım ve kırsal kalkınma sektörüne 2018-2020 yılları için ayrılan bütçenin 504,2 milyon avrodan 324,1 milyon avroya indirildiğini ve kurumsal kapasite geliştirme alt sektörü için ise sadece 2020'de 10 milyon avro tahsis edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

2007-2013 döneminde Türkiye’ye tahsis edilen 790 milyon avronun kullanılması sonucu, programın başarı ile tamamlandığını vurgulayan Pakdemirli, her iki program sayesinde, gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok konuda büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve bu ilerlemelerin kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal refahın iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

- Coğrafi işaretler kapsamında AB ile iş birliği

Ankara’da geçen yıl Avrupa Komisyonu heyeti temsilcileri ile coğrafi işaretlere yönelik ileri düzeyde iş birliğini amaçlayan bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Pakdemirli, toplantı neticesinde, 2019 yılı içerisinde AB’de ve Türkiye'de karşılıklı olarak coğrafi işaret tescilinin hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla 20+20 üründen oluşan pilot sistemin başlatılması kararı alındığını ifade etti.

Pakdemirli, “Bu bağlamda ülkemiz tarafından 20 adet üründen oluşan bir listenin hazırlanarak 2019 yılı içerisinde Avrupa Komisyonuna iletilmesi planlanmakta. Başlatılan pilot sistemin, sonraki dönemde yapacağımız iş birliği için güzel ve sağlam bir zemin oluşturacağına inancım tam. Ayrıca, yürüteceğimiz bu çalışmaların, bundan sonraki çalışmalarımız için rehber niteliğinde olacağına ve halihazırda AB Komisyonunda bekleyen 14 adet ürünümüzün tescil sürecinin hızlanmasına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.

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