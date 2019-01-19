Pakdemirli AB Komiseri Hogan ile görüştü

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı için bulunan Pakdemirli, görüşmede Hogan ile IPA fonları (kırsal kalkınma fonları) ve AB ile uyum süreci, coğrafi işaretler kapsamında iş birliği ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.

Pakdemirli, 2018’de Arjantin’de yapılan G20 Tarım Bakanları Zirvesi kapsamında Hogan ile buluşmasında 2014-2020 dönemi için tarım ve kırsal kalkınma sektörünün rekabetçilik ve yenilik sektörü ile birleştirilmesinden dolayı gerçekleşen bütçe kesintisine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdiğini hatırlattı.

Pakdemirli, kesinti sonucunda, tarım ve kırsal kalkınma sektörüne 2018-2020 yılları için ayrılan bütçenin 504,2 milyon avrodan 324,1 milyon avroya indirildiğini ve kurumsal kapasite geliştirme alt sektörü için ise sadece 2020'de 10 milyon avro tahsis edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.