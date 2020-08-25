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  4. Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."

Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."

ADANA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."


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Belde Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
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