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Adana
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Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."
Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."
ADANA
HABERLERİ
|
25.08.2020 10:18 |
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Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."