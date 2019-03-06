Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirerek, "Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk’ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, ilk olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, ilçe ve belediye başkan adayları eşlik etti.

Partilerle 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Bakan Pakdemirli, siyasi çalışmalar kapsamında geldiği Çanakkale'de yoğun bir programı olduğunu söyledi. Akşam da sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini belirten Pakdemirli, "Bu sektör toplantımızda da tarımın sıkıntılı alanlarını ve iyi alanlarını konuşacağız özellikle dertleşeceğiz. Çanakkale çok güzel bir ilimiz, aynı İzmir gibi. Dünyanın en güzle doğası ama diğer tarafta kent yeterince hizmet alamamış durumda. Burada bir eksiklik varsa bizim eksikliğimiz diye kabul etmek lazım. Biz AK Parti olarak kendimizi yeterince vatandaşa aktaramamışız. AK Parti'nin hizmetlerinden, AK Parti'nin belediyeciliğini ve AK Parti'nin ne yaptığını, ne yapabileceğini, dününü, bugününü ve yarınını demek ki yeterince anlatamamışız. Çanakkale'miz tarihi itibarıyla son derece kahramanlık destanlıkları yazmış bir şehrimiz. Biz bu şehrimize layık olan hizmeti mutlaka ama mutlaka buraya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız için de kendimizi topluma, insanlara çok daha iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.