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Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI Tarım ve Orman Bakanı Dr.

TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çiftçilerle 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde. En başta ben olarak, tabi ki aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü sizlerle ilgili, üreticilerle ilgili ne bir sorun, ne bir problem götürsek her zaman bana şunu söylüyor; ‘Bekir üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın’ diye beni talimatlandırıyor. Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz bir değerinde ifadesi olan, 120 milyar lira, yan, 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektör aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu. Tabi ki sonuna kadar hak ediyor. Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza alacak. Elektriğini ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimize 31 Aralık 2018 itibariyle, geçen yılın sonu itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Bankası’ndan yüzde 10’la yeniden yapılandıracak. Mazot, motorin bu hep derdimiz. Bununla ilgili inanın şartları daha da iyileştirmek için gayrete koyuyoruz. Orman Bakanlığı olarak mazotun bugün pompa fiyatına yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama sizlere verdiğimiz sözler vardı. O sözler çerçevesinde de toplamda bu yıl mazotta 2.8 katrilyon lira destek veriyoruz. Benim hesabıma göre yani toplamda tarımsal faaliyetlere harcanan mazot 6-7 milyar lira civarında. Yarıya yakınını bir şekilde destekleme içerisine aldık. Bu şartları daha da geliştirebilir miyiz. İnanın tüm gayretimiz bu yöndedir” dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından girişimcilik eğitimleri kapsamında kurslara katılan kadın çiftçilere sertifikalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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